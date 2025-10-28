ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно поставити крапки над "і" у стосунках, що віджили своє

День, коли можна завершувати один життєвий період і починати інший.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Час сприятливий для того, щоб поставити крапки над «і» у стосунках, які віджили своє і більше не приносять ні радості та щастя, ні реальної користі.

Сьогодні, 28 жовтня, поставити крапки над «і» у стосунках, що віджили своє, можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них зробити це необхідно обов’язково.

Телець

Тельцям доведеться зіткнутися із ситуацією, яка поставить їх перед вибором: терпіти невизначеність і надалі або все-таки припинити її, обравши для цього позитивне або негативне рішення — треба визначитися з тим, як вчинити зі своїм давнім коханням, яке припинило бути таким.

Рак

Ракам, які перебувають у стані ухвалення рішення щодо того, з ким продовжувати дружити, а кого вивести за коло свого спілкування, доведеться визначитися, чи залишити поруч із собою людину, стосунки з якою припинили тішити, чи відпустити її від себе.

Терези

Терези, які ніколи не перебувають у рівновазі, обираючи то одне, то інше, і сьогодні залишаться вірними собі: вони вирішуватимуть, як бути з кимось із близьких людей — дати їй ще один шанс на продовження хороших стосунків чи остаточно відмовити їй у ньому.

