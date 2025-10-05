Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно уникати спокус

Гороскоп для трьох знаків зодіаку / © Credits

Сьогодні, 5 жовтня, протистояти спокусам бажано всім знакам зодіаку, але для трьох із них така стійкість особливо важлива.

Близнята

Близнятам важко встояти перед спокусою придбати ще пару-трійку речей до свого й без того безрозмірного гардероба. Не стане винятком і нинішній день, проте, можливо, їм варто поставитися до нього як до можливості припинити потурати власним слабкостям.

Лев

Леви, як їм здається, мають право зневажати людей, які їх оточують, але сьогодні — а ще краще завжди — необхідно спуститися з небес на землю. Навіть якщо у них є вагомий привід для невдоволення іншими, не варто злітати занадто високо — падати, на жаль, буде боляче.

Водолій

Водолії люблять смачно поїсти у вишуканій обстановці, тому обожнюють відвідувати ресторани. Однак сьогодні їм доведеться знайти в собі сили і залишитися вдома — зрештою, тут теж можна приготувати щось смачненьке і задовольнити таким чином свою пристрасть до обжерливості.

