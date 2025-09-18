- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно уникати конфліктів
День загрожує сварками й конфліктами, які виникатимуть начебто нізвідки, але водночас матимуть серйозні наслідки. Тому важливо стримувати свої емоції та спілкуватися лише з приємними людьми.
Сьогодні, 18 вересня, сваритися з будь-ким не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо уникати конфліктів.
Рак
Ракам важливо дотримуватися максимальної обережності у взаєминах із колегами, діловими партнерами та — особливо! — начальством. Будь-яке необережне слово може призвести до серйозних наслідків — позбавлення премії, образливого пониження на посаді та навіть звільнення.
Терези
Терези можуть відчути, що невідомий потік запальності та категоричного неприйняття чужої думки несе їх зовсім не в той бік, у який вони хочуть рухатися. Особливо небезпечними для них виявляться сварки з близькими й коханими людьми — передусім із членами сім’ї.
Водолій
Водоліям не варто ображати своїх друзів, навіть незважаючи на те, що вони можуть помилятися, та й загалом дратуватимуть представників знака. Позбутися відчуття неприйняття їхніх вчинків або висловлювань виявиться доволі складно, але можливо, особливо якщо докласти певних зусиль.
