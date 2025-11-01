Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитися від злих слів і думок

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 1 листопада відмовитися від злих слів і недобрих думок необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть стати по-справжньому небезпечними.

Близнята

Близнята хочуть справляти на оточення враження цяць, але в душі вони далеко не такі добрі, якими хочуть здаватися. І якщо в очі вони рідко кажуть комусь неприємні речі, в думках вони цього не соромляться. Робити так зірки не рекомендують їм завжди, але сьогодні — особливо.

Діва

Діви — один із найзлопам’ятніших знаків зодіаку, які можуть пригадати оточенню зроблене ними зло — ну, або те, що вони вважають злом — навіть за кілька років. Сьогодні вони «відкопають» у глибинах пам’яті історію і прикличуть на голову свого кривдника всі кари небесні.

Стрілець

Стрільці славляться тим, що спочатку говорять і тільки потім — думають. Образившись, вони можуть наслати на адресу кривдника якесь прокляття, яке сьогодні швидко повернеться назад. Навряд чи представникам знака захочеться перевірити на собі, яким чином це станеться.