Астрологія
2295
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно запастися терпінням

День, коли важливо ретельно контролювати свої емоції, оскільки вони можуть завдати непоправної шкоди стосункам з іншими людьми — щонайменше, це може бути серйозна сварка, а щонайбільше — розставання: уникнути цього можна буде, виявивши терпіння.

Гороскоп

Сьогодні, 19 серпня, запастися терпінням, яке допоможе запобігти сплеску емоцій, необхідно всім знакам зодіакального кола, але трьом із них стримувати себе рекомендується особливо.

Телець

Тельці, як відомо, нервують зрідка, але влучно: якщо їх наздоганяє напад агресії, оточенню краще сховатися якнайнадійніше і не виходити, доки гроза не вщухне. Сьогодні їм необхідно стримувати своє роздратування, наслідком якого може стати справжній сказ.

Терези

Терези, які славляться своєю дипломатичністю, цього дня можуть відчути, що їх кидає з одного боку в інший, перетворюючи з милих людей на фурій. Варто виявити терпіння, інакше можна втратити не тільки репутацію стриманої людини, а й велику кількість нервових клітин.

Козоріг

Козороги, які є не наймиролюбнішим знаком зодіаку, цього дня, найімовірніше, перевершать усі сподівання — їхній незлагідності, норовливості не буде меж. Найкращий вихід із ситуації, що склалася, — переключити увагу на щось приємніше, наприклад, улюблене заняття.

