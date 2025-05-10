Три знаки зодіаку, яким сьогодні, незважаючи на вихідний, не можна кидати розпочату справу

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Зміст Овен Близнята Діва

Сьогодні, 10 травня, працювати над важливими проєктами можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не відмовлятися водночас від тих справ, які вже в роботі.

Овен

Овни, що вирізняються надмірною поспішністю, не можуть довго займатися однією справою — їм необхідний бліцкриг, завдяки якому можна швидко завершити одну роботу і одразу ж братися за іншу. Ось тільки сьогодні блискавично вирішити старе питання не вдасться, не варто і намагатися.

Близнята

Близнята легко можуть втратити інтерес до вже розпочатої справи, якщо на горизонті замаячить нова, набагато привабливіша. Але сьогодні, покинувши нинішній проєкт, представники знака не зможуть зайнятися новим, оскільки обидві ці справи виявляться взаємопов'язаними.

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Діва

Діви не можуть дозволити собі займатися справами, які вважають невигідними, тому, без сумніву, відмовляються робити те, до чого втрачають матеріальний інтерес. Але сьогодні вони цілком можуть помилитися: покинуть проєкт, що перебуває в роботі, а він несподівано виявиться прибутковим.

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