Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов'язково усміхнеться талан

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Зміст Близнята Терези Скорпіон

Сьогодні, 29 липня, талан в усіх сферах життя обов’язково усміхнеться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть особливо на неї розраховувати.

Близнята

Близнята — особливо ті з них, хто перебуває в пошуках другої половинки, — цілком можуть розраховувати на доленосну зустріч, що станеться, коли вони — як і буває в таких випадках — зовсім не будуть цього очікувати, що, втім, зробить те, що сталося, ще приємнішим.

Терези

Терези, які є улюбленцями долі, і сьогодні опиняться в перших рядах тих, хто прийшов по дари Фортуни. Вони можуть розраховувати на талан в усіх життєвих сферах, але першорядною все-таки стане матеріальна: комусь виплатять старий гонорар, комусь — запропонують нову роботу.

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Скорпіон

Скорпіонам цього дня не буде рівних — успіх буде супроводжувати їх у всіх життєвих сферах, але, незважаючи на це, зірки рекомендують представникам знака вибрати пріоритетний напрям, наздогнати всіх «зайців» не вдасться навіть таким активним людям, як вони.

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