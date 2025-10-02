- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов'язково потрібно допомагати іншим
Нинішній день сприятливий для добрих справ: якщо поруч немає людей, яким необхідна фінансова, матеріальна або просто дієва допомога, їм завжди можна подарувати добре слово у вигляді підбадьорення або компліменту, позитивний настрій або просто усмішку.
Сьогодні, 2 жовтня, допомагати оточенню можна — і потрібно — представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох благодійність стане потребою душі.
Овен
Овни, будучи людьми жалісливими, зранку налаштуються на благодійність: їм захочеться допомогти тим, хто, як їм здасться, цього потребує. Подяка за добро, зроблене ними сьогодні, не змусить на себе довго чекати — воно дуже скоро повернеться сторицею.
Терези
Терези, схильні до милосердя від природи, сьогодні перевершать самі себе, займаючись благодійністю, як то кажуть, від душі. Але, незважаючи на добрі наміри, їм не варто переходити межу, за якою закінчується безкорисливість і починається милування собою і своїми справами.
Скорпіон
Скорпіони в душі — добрі й чуйні, але часто соромляться демонструвати ці — позитивні — риси характеру. Сьогодні їм варто переступити через себе і прийти на допомогу тим, хто її потребує, навіть якщо люди не проситимуть представників знака про співчуття і підтримку.
