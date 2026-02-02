ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов'язково потрібно влаштувати прибирання в домі

День абсолютної світової гармонії, коли, незважаючи на початок робочого тижня, від професійної та бізнес-діяльності бажано відмовитися — однаково на особливі успіхи від неї чекати не доводиться.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А ось чим не тільки можна, а й потрібно займатися, так це впорядкуванням навколишнього світу в найдоступнішій його формі — прибиранні свого дому.

Сьогодні, 2 лютого, наводити лад у навколишньому світі бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки радять зосередитися на прибиранні в домі.

Близнята

Близнята категорично не терплять безладу в домі — особливо в шафах, незалежно від того, що в них зберігається. Сьогодні їм випаде чудовий шанс влаштувати ревізію, позбувшись протермінованих продуктів на кухні та речей, що вийшли з ужитку, в гардеробній.

Діва

У будинку у Дів завжди панують ідеальний лад і абсолютна, що межує зі стерильністю, чистота, але, як відомо, меж досконалості не буває, а отже, представники найохайнішого знака знайдуть, чим зайнятися у себе вдома цього дня.

Стрілець

Стрільці дуже люблять лад у своєму помешканні, але не завжди знаходять час і бажання, щоб його наводити — для цього їм потрібен особливий настрій. Сьогодні вони, схоже, можуть на нього розраховувати, а отже, їм вдасться перевернути все догори дриґом, але не залишити жодної пилинки або смітинки.

