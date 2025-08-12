Три знаки Зодіаку, яким сьогодні пощастить у фінансових питаннях

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Лев Козеріг Водолій

Сьогодні, 12 серпня, у фінансових питаннях пощастить усім знакам зодіакального кола, але трьом із них пощастить особливо.

Лев

Левам гроші самі йтимуть їм у руки, а якщо вони при цьому ще й трохи ризикнуть - наприклад, зіграють у лотерею, - то результат може виявитися більш ніж приємним. Щоправда, йти далі все ж не варто: незважаючи на везіння, межу розумного все ж таки краще не переходити.

Козеріг

Козероги можуть отримати несподівану, але цілком ними заслужену і, до того ж, солідну, суму грошей - наприклад, премію за успішно виконану роботу або дорогий і символічно значущий подарунок, який зробить їм близька людина.

Реклама

Водолій

Водоліям рекомендується здійснювати будь-які фінансові операції: укладати угоди, підписувати договори, відкривати банківські рахунки і депозити, - усі вони обіцяють бути успішними, але особливу увагу необхідно звернути на купівлю-продаж нерухомості - тут можливий дуже вигідний варіант..

Читайте також: