- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки Зодіаку, яким сьогодні пощастить у фінансових питаннях
День появи нових, перспективних ідей, які необхідно якнайшвидше - поки не змінилися обставини - втілювати в життя. Час також сприятливий для будь-яких фінансових операцій, тому можна укладати угоди й підписувати договори.
Сьогодні, 12 серпня, у фінансових питаннях пощастить усім знакам зодіакального кола, але трьом із них пощастить особливо.
Лев
Левам гроші самі йтимуть їм у руки, а якщо вони при цьому ще й трохи ризикнуть - наприклад, зіграють у лотерею, - то результат може виявитися більш ніж приємним. Щоправда, йти далі все ж не варто: незважаючи на везіння, межу розумного все ж таки краще не переходити.
Козеріг
Козероги можуть отримати несподівану, але цілком ними заслужену і, до того ж, солідну, суму грошей - наприклад, премію за успішно виконану роботу або дорогий і символічно значущий подарунок, який зробить їм близька людина.
Водолій
Водоліям рекомендується здійснювати будь-які фінансові операції: укладати угоди, підписувати договори, відкривати банківські рахунки і депозити, - усі вони обіцяють бути успішними, але особливу увагу необхідно звернути на купівлю-продаж нерухомості - тут можливий дуже вигідний варіант..
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить з 11 по 17 серпня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 11-17 серпня
Місячний гороскоп на 11-18 серпня: що рекомендується робити в кожен день тижня