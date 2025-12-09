Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно говорити з керівництвом про підвищення зарплати

Гороскоп / © Credits

Реклама

Найбільш вдалими в цей час виявляться фінансові операції, тому розв’язання всіх матеріальних питань — наприклад, звернення до керівництва із проханням про підвищення заробітної плати — бажано приурочити до цього дня.

Сьогодні, 9 грудня, просити керівництво про збільшення заробітної плати можна всім знакам зодіаку, але трьом особливо важливо зробити це, не гаючи часу.

Овен

Овни сьогодні будуть дуже щасливі у фінансових питаннях — особливо тих, що пов’язані із заробітною платою, яку їм давно не підвищували. Цього дня їхнє керівництво виявиться настільки м’яким і поступливим, що з ним можна буде розмовляти на будь-які теми, зокрема й цю.

Реклама

Рак

Раки мають усі шанси підвищити своє матеріальне становище, отримавши нову посаду і, як наслідок, підвищення зарплати. Останнім часом вони досягли солідних професійних цілей, завдяки яким керівництво почало до них придивлятися.

Скорпіон

Скорпіони зможуть побачити нову цифру в платіжній відомості завдяки власним красномовству і переконливості. Напросившись на приймання до керівництва, вони знайдуть саме ті слова, факти і аргументи, які сприятливо вплинуть на безпосереднє керівництво.

Читайте також: