Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно якнайменше дивитися в дзеркала

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Зірки рекомендують не піддаватися оманам, спокусам, страхам, тривогам і похмурим думкам, в цей час також небажано зазирати в дзеркало — це може стати поганою прикметою.

Сьогодні, 4 червня, «контактувати» з дзеркалами не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них навіть заглядати в них потрібно якнайменше.

Лев

Левам, які вкрай вимогливо і трепетно ставляться до своєї зовнішності, без дзеркала прожити важко, але сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм відкласти його убік — ви можете втратити частину енергії, необхідної для плідного життя та роботи.

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Діва

Дівам, які вважають, що їхня зовнішність має бути бездоганною, особливо прикро буде побачити, що в їхньому вигляді щось не так. Насправді із зовнішністю у представників знака все буде цілком гаразд, але настрій виявиться безнадійно зіпсованим.

Скорпіон

Скорпіонам, які не є рабами дзеркал, оскільки й так знають, що у них все гаразд, сьогодні, однак, варто побоюватися заглядати в них, особливо ввечері та вночі. Мало що їм у цей час може привидитися, і це бачення тривожитиме їх ще довгий час.

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