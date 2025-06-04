- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 539
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно якнайменше дивитися в дзеркала
День негативної енергетики, коли темні сили можуть переважити світлі, якщо сама людина не стане з ними боротися.
Зірки рекомендують не піддаватися оманам, спокусам, страхам, тривогам і похмурим думкам, в цей час також небажано зазирати в дзеркало — це може стати поганою прикметою.
Сьогодні, 4 червня, «контактувати» з дзеркалами не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них навіть заглядати в них потрібно якнайменше.
Лев
Левам, які вкрай вимогливо і трепетно ставляться до своєї зовнішності, без дзеркала прожити важко, але сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм відкласти його убік — ви можете втратити частину енергії, необхідної для плідного життя та роботи.
Діва
Дівам, які вважають, що їхня зовнішність має бути бездоганною, особливо прикро буде побачити, що в їхньому вигляді щось не так. Насправді із зовнішністю у представників знака все буде цілком гаразд, але настрій виявиться безнадійно зіпсованим.
Скорпіон
Скорпіонам, які не є рабами дзеркал, оскільки й так знають, що у них все гаразд, сьогодні, однак, варто побоюватися заглядати в них, особливо ввечері та вночі. Мало що їм у цей час може привидитися, і це бачення тривожитиме їх ще довгий час.
Читайте також: