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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно перетворювати негативні думки на позитивні
День, коли навколишній світ здається нам злим і ворожим, що негативно позначається на психіці. Найголовніше в цей час – відмовитись від негативних думок: оскільки вони закладають програму на місяць уперед, важливо виключити їх, а ще краще – перетворити на позитивні.
Сьогодні, 29 квітня, трансформувати негативні думки на позитивні, рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але три з них таким чином зможуть покращити своє майбутнє.
Овен
Овнів дивляться світ із оптимістичної погляду, але сьогодні — під впливом негативних місячних енергій — і вони можуть впасти духом. Щоб виправити ситуацію, зірки рекомендують їм візуалізувати позитивний результат ситуації, про яку вони думають як негативне.
Рак
Раки — чемпіони світу з поганих думок, страхів і тривог. Однак сьогодні — якщо, звичайно, вони не хочуть цілий місяць лити сльози — їм доведеться опанувати вміння перетворювати негативні думки на позитивні. Для цього потрібно не так уже й багато: цілком достатньо змінити знак «мінус» на «плюс».
Терези
Терези здебільшого люди спокійні та врівноважені, але сьогодні якраз такий день, коли вони будуть зосереджені на поганому, формуючи таким чином своє найближче — на місяць уперед — майбутнє. Зірки радять їм звернутися до позитивної «чаші терезів» і опустити її вниз.
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