Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно побоюватися пристріту
День, коли негативна енергетика може виявитися надзвичайно сильною і небезпечною — особливо в першій половині дня.
Необхідно остерігатися будь-яких її проявів, але передусім чужих лихих очей, власники яких можуть не підозрювати про притаманні їм погані якості та робити зло, як-то кажуть, від щирого серця.
Сьогодні, 17 травня, побоюватися чужого негативного впливу рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них пристріт може нашкодити особливо сильно.
Телець
Тельці, які і в менш небезпечні життєві моменти є ідеальними донорами для токсичних людей, сьогодні здаватимуться останнім вдвічі привабливішими. Тож зірки наполегливо не рекомендують їм бути відвертими з будь-ким і щиро розмовляти про таємниці.
Рак
Раки зовсім не такі щиросерді, як може здатися на перший погляд, проте одна риса їм сповна притаманна: часто-густо вони відчувають непереборну потребу вилити комусь душу, розповівши про своє, як їм здається, нещасливе життя, а заодно і про близьких людей — не варто цього робити.
Стрілець
Стрільцям як знакові, який завжди спрямований уперед і вгору, не варто будь-кому розповідати про свої плани на життя — як професійні, так й особисті. Розповсюджуючись про них, вони не лише втрачають необхідні для цього сили, а й дарують заздрісникам шанс відірвати «шматочок» від своєї удачі.
