ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно робити те, що хочеться

Нинішній день несе талан — передусім професійної якості — представникам усіх знаків зодіаку. Головне, перейти від слів та роздумів до реальної справи, водночас найрезультативнішими виявляться дії, пов'язані з цікавими заняттями, тому робити треба передусім те, що хочеться.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 11 квітня, працювати на результат потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них водночас потрібно робити те, що вони хочуть.

Близнята

Близнятам цього дня на професійні досягнення розраховувати не доводиться, а ось влаштувавши шопінг, вони не лише піднімуть собі настрій, а й знайдуть щось, про що давно і здавалося, безнадійно мріяли. Головне, уважність — вона дозволить знайти потрібне серед сотень речей.

Діва

Дівам зірки радять приділити максимум уваги своєму дому: побутові клопоти, чи то прибирання, чи готування, найкраще заспокоюють представників знака, коли вони нервують. Сьогодні саме такий випадок, тому і способом для релаксу потрібно скористатися традиційним.

Козоріг

Козороги в будь-якій ситуації обирають роботу, і сьогоднішній день не стане для них винятком із правила. Їхній вчинок виявиться єдино правильним, оскільки, незважаючи на фінал робочого тижня, вони зможуть за один день переробити таку кількість справ, на яку раніше пішов би тиждень.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
773
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie