Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно ставитися до інших так, як вони хотіли б, щоб ті ставилися до них
Нинішній день - один із небагатьох у місячному календарі, коли в людському суспільстві пануватимуть добродушні й доброзичливі стосунки, за яких ніхто не бажатиме іншим зла: щонайменше оточуючі байдужі до нашої долі, а щонайбільше - за потреби стануть допомагати нам.
Бажано відповідати їм взаємністю - дотримуючись категоричного імперативу Канта, ставитися до інших так, як ми хотіли б, щоб вони ставилися до нас.
Сьогодні, 11 лютого, добре ставлення з боку оточуючих відчуватимуть представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них водночас важливо ставитися до інших так, як вони хотіли б, щоб ставилися до них.
Телець
Тельці байдужі до чужої долі, особливо якщо вона не стосується їх безпосередньо. Тому сьогодні, коли статки кожного залежатимуть від статків усіх, їм особливо важливо проявляти доброту щодо оточуючих - це буде рівносильно добру щодо себе самих.
Діва
Діви в будь-яких стосунках шукають вигоду, навіть якщо йдеться не про сторонніх, а про близьких їм людей. Сьогодні зірки рекомендують їм - як експеримент - поставитися до інших безкорисливо: вони зі здивуванням виявлять, що це може виявитися так само, а то й більше, корисним.
Стрілець
Стрільці, як правило, "віддзеркалюють" ставлення оточуючих їх людей, діючи відповідно до принципу "як відгукнеться, так і відгукнеться". За будь-який добрий вчинок представники знака дуже вдячні тим, від кого він походить, тому сьогодні в їхньому житті пануватиме повна ідилія.
