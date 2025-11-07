Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитися від поганих думок

Гороскоп / © Credits

Якщо відпустити їх на самоплив, вони - з великою часткою ймовірності - реалізуються, принісши проблеми, які нікому не потрібні.

Сьогодні, 7 листопада, уникати поганих думок необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них вони особливо небезпечні.

Рак

Ракам, що володіють великою кількістю позитивних якостей, притаманні й негативні, і одна з яких - недовірливість, тому погані думки їм особливо протипоказані. Переживаючи з такого приводу, вони можуть довести себе до неосудного стану, переплутавши дійсність із вигадкою.

Стрілець

Стрільці, як один із найцілеспрямованіших знаків зодіакального кола, володіють цінною якістю - вони вміють матеріалізовувати свої припущення і бажання, перетворюючи їх на реальність. Тому сьогодні їм потрібно бути особливо обережними з негативом, що витає в повітрі.

Риби

Риби, будучи людьми сугестивними, вкрай залежать від чужої думки - особливо негативної, яку вони в результаті вважають своєю власною. Сьогодні це їхнє вміння видавати бажане за дійсне посилиться багаторазово, тому важливо, щоб вона не мала негативного забарвлення.

