Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитися від поганих думок
Енергетика дня найнегативнішим чином може позначитися на настрої, у зв'язку з чим необхідно тримати під суворим контролем погані думки, які можуть розгулятися в цей час.
Якщо відпустити їх на самоплив, вони - з великою часткою ймовірності - реалізуються, принісши проблеми, які нікому не потрібні.
Сьогодні, 7 листопада, уникати поганих думок необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них вони особливо небезпечні.
Рак
Ракам, що володіють великою кількістю позитивних якостей, притаманні й негативні, і одна з яких - недовірливість, тому погані думки їм особливо протипоказані. Переживаючи з такого приводу, вони можуть довести себе до неосудного стану, переплутавши дійсність із вигадкою.
Стрілець
Стрільці, як один із найцілеспрямованіших знаків зодіакального кола, володіють цінною якістю - вони вміють матеріалізовувати свої припущення і бажання, перетворюючи їх на реальність. Тому сьогодні їм потрібно бути особливо обережними з негативом, що витає в повітрі.
Риби
Риби, будучи людьми сугестивними, вкрай залежать від чужої думки - особливо негативної, яку вони в результаті вважають своєю власною. Сьогодні це їхнє вміння видавати бажане за дійсне посилиться багаторазово, тому важливо, щоб вона не мала негативного забарвлення.
