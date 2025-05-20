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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно впоратися із нападами агресії
День високого енергетичного — і водночас негативного — заряду, який може викликати агресію навіть у спокійних і врівноважених людей — вплив Місяця на нас ще ніхто не скасовував. Потрібно подумати про те, як впоратися з нею, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням.
Сьогодні, 20 травня, нападів агресії можуть зазнати всі знаки зодіаку, але трьом із них особливо важливо з ними впоратися.
Овен
Овни і будь-якого іншого дня можуть відчувати роздратування аж до агресії, але сьогодні вони перевершать самі себе: ступінь їхнього невдоволення навколишнім світом буквально зашкалюватиме. Якщо вони не зможуть опанувати себе, серйозний конфлікт із кимось із близьких неминучий.
Діва
Діви часто втрачають терпець, хоча суто зовні про них такого і не скажеш — вони ховають свої емоції за маскою байдужості. Але сьогодні ступінь їхнього роздратування буде настільки великим, що приховати від оточення вони його не зможуть, а це зі свого боку ускладнить їхні стосунки з близькими.
Водолій
Водоліїв ніяк не можна назвати спокійним знаком зодіаку, але їхня активність не має жодного стосунку до агресії, спрямованої проти людей із оточення. Однак сьогодні щось може піти не так, і вони можуть «напасти» на тих, хто поряд, — на щастя, лише у моральному, а не у фізичному плані.
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