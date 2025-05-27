Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно закласти позитивну програму на майбутнє

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Сьогодні, 27 травня, закласти позитивну програму на майбутнє зможуть представники всіх знаків Зодіаку, але три з них таким чином почнуть життя з нового – щасливого – аркуша.

Овен

Овнам – особливо тим, хто зосереджений на кар'єрних змінах – треба подумати про те, як вони можуть досягти поставленої мети – отримати посаду, яка відкриває серйозні перспективи та обіцяє підвищення зарплати: легко буде зрозуміти, які дії потрібно вжити.

Рак

Ракам, які поки що не зустріли кохання всього свого життя, зірки радять спочатку «намалювати» його образ у своїй голові: не варто нехтувати жодною деталлю, починаючи з кольору волосся та очей і закінчуючи утворенням та родом діяльності – невдовзі з ним вдасться познайомитися.

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Стрілець

Стрільцям – переважно тим із них, хто давно хоче спробувати себе у літературній творчості – саме в цей день непогано було б про нього згадати, але якщо вони на додачу дадуть собі працю написати хоча б одну сторінку майбутнього твору, справа піде набагато швидше.

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