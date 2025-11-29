Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно займатися благодійністю

Гороскоп / © Credits

Енергію, якої буде багато, потрібно спрямовувати в «мирне русло» — бажано щось полагодити, виправити або допомогти тим, хто цього потребує.

Сьогодні, 29 листопада, займатися благодійністю зірки рекомендують усім знакам зодіаку, але для трьох із них філантропія особливо важлива.

Овен

Овнам, які останнім часом встигли посваритися з багатьма людьми зі свого оточення, добрі справи допоможуть повернути їхню прихильність. Тільки не треба думати, що в такий спосіб представники знака куплять їхнє добре ставлення — схоже, їх і так люблять, тому пробачать.

Терези

Для Терезів головне — не нехтувати тими, хто попросить їх про допомогу. Навіть якщо представникам знака буде здаватися, що їх намагаються обдурити й використати, не варто їм відмовляти — ліпше облагодіяти шахрая, ніж залишити без сприяння людину, яка цього потребує.

Риби

Риби, яким, незважаючи на всю їхню легкість, не чужі практичність і меркантилізм, займаючись сьогодні благодійністю, можу керуватися корисливими спонуканнями. Крім бажання просто зробити добру справу, вони захочуть теж отримати щось хороше.

