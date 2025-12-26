ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зважувати кожне своє слово

День, коли бажано займатися благодійністю, і відновлювати справедливість там, де це необхідно.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У цей час також важливо зважувати будь-яке сказане слово, інакше воно може втілитися в життя найнесподіванішим — і, що дуже важливо, неприємним для вас — чином.

Сьогодні, 26 грудня, обережно ставитися до висловлювань. важливо представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно зважувати кожне своє слово

Близнята

Близнята, які обожнюють поговорити на будь-які теми, мають бути максимально обережними — їхні слова можуть обернутися проти них самих. Особливо це торкнеться особистих одкровень, про які їхні непорядні співрозмовники можуть розповісти всім друзям і знайомим.

Рак

Ракам, які можуть претендувати на звання найпотаємнішого знака зодіаку, сьогодні несподівано для себе відчують бажання поділитися своїми таємницями з оточенням — часом, малознайомими людьми. У результаті, сказавши зайве, вони дуже скоро про це пошкодують.

Скорпіон

Скорпіони як наймістичніший знак зодіакального кола часто стикаються з тим, що сказані ними слова швидко і максимально точно втілюються в життя. Сьогодні цей їхній дар збільшиться в рази, тому представникам знака необхідно дуже уважно стежити за тим, що вони говорять.

