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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
460
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1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід берегти сили

Надлишок енергії, яка цього дня буквально вируватиме, слід використовувати раціонально: не хапатися за всі справи без розбору й не брати на себе більше, ніж здатні виконати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В іншому разі можна дуже швидко втратити сили, що, як наслідок, не дозволить виконати навіть половину запланованого.

Сьогодні, 20 липня, всім знакам зодіаку слід діяти раціонально, але трьом із них особливо важливо економити.

Телець

Тельцям на роботі варто трохи стримати запал, особливо це стосується тих представників цього знака, які цього року ще не встигли відпочити. Незважаючи на витривалість, яку вони мають, їхні сили не безмежні, і можуть покинути їх дуже швидко.

Діва

Діви, чия господарність просто зашкалює, завжди знайдуть, чим зайнятися, особливо вдома. Сьогодні їм варто відкласти всі домашні справи й відпочити. Головне — не займатися своєю улюбленою справою: дорікати собі за те, що, поки вони лежать на дивані, робота простоює.

Терези

Тим, хто народився під знаком Терезів і має цінну рису — уміння збалансувати режим праці та відпочинку, — цього разу захочеться здійснити трудовий подвиг. З незвички так легко перенапружитися, тому не варто кидатися в роботу без роздумів і оглядання — вона цілком може зачекати.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
460
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