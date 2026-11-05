Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід обережно витрачати гроші

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Цього дня також не рекомендується марнотратити гроші — згодом доведеться про це пошкодувати.

Сьогодні, 5 листопада, всім знакам зодіаку не варто витрачати гроші даремно, але для трьох із них необережність у цьому питанні є особливо критичною.

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Близнята

Близнятам, які обожнюють витрачати гроші, піднімаючи собі таким чином настрій, сьогодні зірки наполегливо рекомендують поводитися з ними максимально обережно, особливо якщо малознайома людина буде схиляти їх до купівлі речі, про придбання якої вони не думали.

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Рак

Раки, яким не властива марнотратність, закликають зірок до ощадливості у фінансовому плані. Незважаючи на те, що вони не мають наміру бездумно витрачати гроші на речі, які їм абсолютно не потрібні, бажання вчинити необдуманий вчинок може виявитися сильнішим за них.

Козоріг

Козороги, які зазвичай ретельно планують майбутні витрати, цього разу можуть відступити від своїх принципів і почати скуповувати все, що потрапить їм на очі. І, найімовірніше, не звернуть уваги на приховані дефекти придбаних речей, які обов’язково виявляться пізніше.

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