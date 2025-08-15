Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід остерігатися токсичних людей

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 15 серпня, остерігатися токсичних людей — енергетичних вампірів — необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони будуть особливо небезпечні.

Овен

Енергійні Овни часто привертають до себе тих, хто не проти попити чужої «крові», але цього разу їхня атака виявиться більш ніж серйозною. Переважно небезпеку становитимуть колеги, особливо ті з них, хто відчуває до представників знака частку заздрості через їхні таланти.

Близнята

Близнята, яким щастить завжди і в усьому, саме через це стають об’єктом чужої заздрості, про яку вони часто навіть не підозрюють. Але цього разу сумнівів з приводу недобрих намірів когось із оточення у них не виникне — їхні недруги не стануть приховувати їх і таїтися.

Скорпіон

Скорпіони часто самі виявляють токсичність, але цього разу вони можуть стати жертвою тих, хто займається цим заняттям навіть краще за них. Найімовірніше, вампірами виявляться найближчі їм люди — найкращі друзі або члени сім’ї, від яких представники знака нічого подібного не очікують.

