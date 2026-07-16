Три знаки Зодіаку, яким сьогодні слід планувати всі важливі справи на другу половину дня

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Найплідніший час — післяобідній, коли можна ухвалювати важливі рішення, підписувати серйозні — довгострокові — контракти та братися за втілення нових проєктів.

Сьогодні, 16 липня, післяобідній час стане найпліднішим для представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них саме на цей час слід запланувати всі важливі справи.

Стрілець

Стрільці у діловому плані найбільш продуктивні в першій половині дня, але сьогодні їм — якщо, звичайно, вони хочуть усе встигнути — їм доведеться змінити свій робочий графік, перенісши вирішення серйозних питань на другу половину дня, а зранку можна дозволити собі довше поспати.

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Козоріг

Козероги, як головні трудоголіки зодіакального кола, у цьому сенсі абсолютно не залежать від часу доби, оскільки однаково результативно працюють у будь-який час. Тому їм буде байдуже, на який час призначати важливі справи — головне, щоб умови для них були сприятливими.

Телець

Тельці — як головні «сови» зодіакального кола — з самого ранку почуваються не в своїй тарілці, а набирають сил ближче до обіду, тому вони будуть тільки раді тому, що їхній робочий графік зміститься на цей час — у другій половині дня вони як слід розігріються і все зроблять на «відмінно».

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