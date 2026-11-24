Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Рекомендується дбати не лише про фізичний комфорт, а й про внутрішній спокій, а в цьому разі дуже важливо підтримувати гарні взаємини з людьми, які нас оточують. Не варто сваритися з тими, хто нам дорогий, і обов’язково треба помиритися з тими, з ким ми встигли посваритися.

Сьогодні, 24 листопада, підтримувати гармонію на всіх рівнях необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо помиритися з тими, з ким вони перебувають у сварці.

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Овен

Овни через свою надзвичайну запальність часто конфліктують з іншими людьми. Водночас вони зазвичай вважають, що ображені партнери їх навіть не слухатимуть, проте сьогодні вони можуть сміливо йти на примирення: їм охоче пробачать.

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Телець

Тельці, які будуть дратівливими, як ніколи, можуть посваритися з великою кількістю людей. Якщо це станеться, зірки радять їм одразу ж, за гарячими слідами, помиритися з ними. Якщо затягнути цей процес, він виявиться далеко не таким легким, як сьогодні.

Стрілець

Стрільців часто підводить їхня звичка спочатку говорити, а вже потім думати про те, що ж вони, власне, сказали. Сьогодні зірки рекомендують їм перепросити, задіявши інші властиві їм якості — почуття гумору та вміння робити компліменти.

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