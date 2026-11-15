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Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто спочатку думати і лише потім — говорити
День блискавичної матеріалізації будь-яких бажань, слів і думок, які практично одразу ж стануть реальністю.
Тому і з першим, і з другим, і з третім потрібно бути максимально обережними, щоб примножувати добро, а не збільшувати зло, якого й без того вистачає в сучасному світі.
Сьогодні, 15 листопада, зіткнутися з блискавичною матеріалізацією почуттів — і навіть думок — доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо спочатку думати і лише потім говорити.
Близнята
Близнятам буде важко встояти перед спокусою придумати для людини, яка зачепила їх за живе, найстрашнішу кару й одразу ж пророкувати її. В такій ситуації представникам знака варто схаменутися і відіграти все назад, інакше вони відчують силу негативу на собі.
Діва
Діви часто сприймають на свій рахунок слова, які їх зовсім не стосуються, і затамовують образу, що «розриває» їх зсередини. В пориві гніву вони здатні висловитися небагатослівно, але влучно й образливо, і сьогодні їм дуже важливо утриматися від такої реакції — вона спрацює проти них.
Стрілець
Стрільці завжди спочатку говорять і лише потім — думають, за що й заслужили репутацію найнетактовнішого знака зодіаку. Сьогодні зірки рекомендують їм змінити цю звичку — в такому разі вдасться уникнути неприємних наслідків, які в іншому разі виявляться неминучими.
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