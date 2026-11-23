Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Незважаючи на те, що сьогодні понеділок, день не підходить для роботи, та це не означає, що можна закинути всі справи й нічого не робити. За таких обставин бажано приділити час духовному розвитку — почитати класичну літературу, послухати музику. А ось вживати алкоголь категорично не рекомендується — як результат, ми можемо втратити самоконтроль і зробити таке, за що згодом буде соромно.

Сьогодні, 23 листопада, приділити час духовному розвитку необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна поєднувати цей процес із вживанням алкоголю.

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Овен

Овнам важливо утримуватися від алкоголю, оскільки він може спричинити загострення наявних у них хронічних хвороб. Насамперед це стосується серцево-судинних і психічних захворювань, але тим, хто страждає від інших недуг, теж не рекомендується розслаблятися.

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Телець

Тельцям варто відмовитися від алкоголю, оскільки він може зробити їх надто балакучими, через що вони не лише легко розкажуть про ті обставини свого життя, про які в тверезому стані воліли б промовчати, а й серйозно образять свого співрозмовника.

Козоріг

Козороги, як представники емоційно стриманого знака, навіть злегка випивши, цілком можуть втратити дуже важливе для них відчуття — контроль над тим, що відбувається. Що вони здатні зробити в такому стані, не знають ані ті, хто перебуває поруч, ані вони самі.

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