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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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375
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1 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні слід задуматися над тим, що і як вони говорять

День, коли словам надається особливе значення, тому до них слід ставитися обережно й дбайливо: дуже важливо замислюватися над тим, що й як ти говориш, оскільки легковажність у цьому питанні може дорого нам обійтися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 20 жовтня, представникам усіх знаків Зодіаку слід обережно поводитися зі словами, але трьом із них потрібно задуматися над тим, що і як вони говорять.

Телець

Тельці рідко кидають слова на вітер — як правило, вони ретельно обмірковують кожне своє слово. Але сьогодні вони можуть порушити свої правила й сказати щось надзвичайно дивне й незрозуміле, за що їм буде в кращому разі ніяково, а в гіршому — соромно.

Близнята

Близнята — через властиву їм легковажність — рідко роблять трагедію зі своїх висловлювань, навіть якщо говорять очевидну дурницю. Вони впевнені, що будь-яка їхня промова містить геніальні думки, але сьогодні саме ця переконаність може поставити їх у незручну ситуацію.

Лев

Леви, як представники одного з найвпевненіших у собі знаків Зодіаку, не бачать необхідності обмірковувати свої слова, оскільки, на їхню думку, будь-які їхні висловлювання мають величезне значення для оточуючих. Сьогодні вони можуть з неприємним здивуванням дізнатися, що це зовсім не так.

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