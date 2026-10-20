Три знаки Зодіаку, яким сьогодні слід задуматися над тим, що і як вони говорять

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сьогодні, 20 жовтня, представникам усіх знаків Зодіаку слід обережно поводитися зі словами, але трьом із них потрібно задуматися над тим, що і як вони говорять.

Телець

Тельці рідко кидають слова на вітер — як правило, вони ретельно обмірковують кожне своє слово. Але сьогодні вони можуть порушити свої правила й сказати щось надзвичайно дивне й незрозуміле, за що їм буде в кращому разі ніяково, а в гіршому — соромно.

Реклама

Близнята

Близнята — через властиву їм легковажність — рідко роблять трагедію зі своїх висловлювань, навіть якщо говорять очевидну дурницю. Вони впевнені, що будь-яка їхня промова містить геніальні думки, але сьогодні саме ця переконаність може поставити їх у незручну ситуацію.

Реклама

Лев

Леви, як представники одного з найвпевненіших у собі знаків Зодіаку, не бачать необхідності обмірковувати свої слова, оскільки, на їхню думку, будь-які їхні висловлювання мають величезне значення для оточуючих. Сьогодні вони можуть з неприємним здивуванням дізнатися, що це зовсім не так.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів