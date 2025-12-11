ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні спадуть на думку по-справжньому геніальні ідеї

22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — це час посилення розумових та інтелектуальних здібностей, який бажано витратити на розв’язання завдань відповідного характеру

Ідеї, що спадуть на думку цими днями, виявляться геніальними, тому не варто зволікати з їхнім втіленням у життя. Цими днями, 11 і 12 грудня, продуктивні творчі ідеї можуть спасти на думку представникам усіх знаків зодіаку, але у трьох із них вони виявляться по-справжньому геніальними.

Лев

Леви зрозуміють, у якому напрямі їм необхідно діяти, щоб досягти своєї мети — як моральної, так і матеріальної. Цілком можливо, що новим заняттям представників знака стане хобі, якому вони присвячують увесь вільний час.

Скорпіон

Скорпіонам, які не знають, як закінчити важливий проєкт, що займає їх уже тривалий час, саме в цьому сенсі вдасться намацати геніальну ідею. На них зійде розуміння, що і як потрібно зробити, щоб поставити яскраву крапку в цій справі.

Риби

Риби, які займаються творчістю, останнім часом відчувають кризу жанру — вони не знають, у який бік розвиватися далі. Цими днями бажання представники знака побачать, у якому напрямі йти, до того ж він буде не тільки цікавим, а й матеріально доступним.

