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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1503
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба перемикатися на проблеми інших людей

Досить складний день, протягом якого складаються непрості ситуації, які вважаються випробуванням на витримку — з ними впорається не кожен. Як правило, здолати такий настрій допомагає перемикання із власних проблем на проблеми оточення — на жаль, завжди знайдуться люди, яким гірше, ніж нам.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 12 квітня, впоратися зі складними життєвими обставинами доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них для цього необхідно буде перейти на проблеми інших людей.

Близнята

Близнята рідко думають про інтереси інших людей — їм би самим собі встигнути догодити, коли сьогодні хочеться одного, а завтра зовсім іншого. Але оскільки в душі вони люди небайдужі, пройти повз чужі проблеми вони не можуть, ось і сьогодні прийдуть на допомогу тим, хто про неї попросить.

Діва

Діви рідко комусь допомагають, оскільки в них завжди є власні проблеми, які потребують термінового вирішення — тут уже не до інших. Але сьогодні чуже прохання про сприяння виявиться настільки переконливим, що представники знака не зможуть відмовити і не пошкодують про це.

Риби

Риби славляться своїм милосердям — їхнє серце легко розтопити, тому вони часто стають частиною життя людей, що оточують їх, допомагаючи їм у найрізноманітніших — зокрема й досить складних — обставинах. Нинішній день винятком не стане – вони обов'язково допоможуть тим, кому гірше, ніж їм.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1503
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