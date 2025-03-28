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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні треба віддати перевагу духовному матеріальному
День, коли енергії дня посилено нас «приземлятимуть», створюючи противагу прагненню прекрасного і піднесеного. Що — дух чи матерію — в результаті вибрати, залежатиме від кожної конкретної людини — тільки вона сама прийматиме рішення і пожинатиме вирощений ними «урожай».
Сьогодні, 28 березня, вибір між духовним та матеріальним доведеться зробити представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них зірки наполегливо рекомендують обрати перше та відмовитися від другого.
Телець
Тільцям, як одному з найпрактичніших знаків Злдіака, що твердо стоять на ногах, особливо важко здійнятися над повсякденністю і суєтою, але саме йому важливіше за все це зробити, якщо, звичайно, його представники не хочуть остаточно загрузнути в життєвій прозі і рутині.
Лев
Леви найчастіше ставлять на перше місце кар'єру, віддаючи перевагу матеріальним моментам духовним, які вважають другорядними. Сьогодні життя надасть їм докази того, що все минуще, а душа вічна, залишається тільки сподіватися, що вони винесуть із цього важливий урок.
Риби
Рибам, грішній землі, небес сьогодні можна і потрібно! — вдатися до свого улюбленого заняття — мрій та ілюзій. Саме воно надасть їм впевненості у собі та забезпечить натхнення, яке необхідне їм як для роботи, так і для особистого життя.
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