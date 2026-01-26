Три знаки зодіаку, яким сьогодні в жодному разі не можна ризикувати

Гороскоп / © Credits

Не можна ризикувати навіть у дрібницях, інакше можна буде втратити і гроші, і роботу, і кохану людину.

Сьогодні, 26 січня, представникам усіх знаків зодіаку необхідно відмовитися від ризикованих дій у всіх сферах життя, але для трьох із них така заборона особливо важлива.

Близнята

Близнятам, які обожнюють ходити магазинами, сьогодні рекомендується відмовитися від цієї звички. Будь-яке придбання буде пов’язане з ризиком: найімовірніше, настільки низької якості, що користуватися ним не з’явиться жодного бажання, а з поверненням виникнуть проблеми.

Рак

Ракам необхідно виявляти обережність у спілкуванні з малознайомими людьми, оскільки хтось із них — з великою часткою ймовірності — виявиться шахраєм, який, прикинувшись благодійником, що збирає кошти на допомогу нужденним, виманить у них значну суму.

Терези

Терезам зірки наполегливо не рекомендують користуватися громадським транспортом, оскільки саме він стане для них основним фактором ризику. Кишеньковому злодієві буде нескладно витягнути в них гаманець, що може стати для представників знака серйозною матеріальною втратою.

