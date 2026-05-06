Три знаки Зодіаку, яким сьогодні в жодному разі не можна спілкуватися з токсичними людьми
День, коли активізуються сили зла взагалі і токсичні люди, які підживлюються чужою енергією, зокрема.
Результатом спілкування з ними може стати занепад сил і, як наслідок, апатія, тому бажано від нього відмовитися.
Сьогодні, 6 травня, зіткнутися з токсичними людьми можуть представники всіх знаків Зодіаку, але для трьох із них таке спілкування може виявитися особливо небезпечним.
Телець
Тельці не люблять активних дій і різких рухів, що допомагає їм акумулювати енергію — у ній у представників знака не бракує. Але це не означає, що нею можна розпоряджатися бездумно, витрачаючи на спілкування з тими, хто цього не вартий.
Стрілець
Стрільців можна назвати головними донорами зодіакального кола — їх буквально переповнює енергія, що, своєю чергою, привертає до них людей, які хочуть нею скористатися. Зірки радять їм поставити енергетичний захист, що буде доречним не тільки сьогодні, а й завжди.
Водолій
Водолії витрачають енергію на креатив, який вносять — і частіше за все, успішно — у різні сфери свого життя. Але, оскільки вони відкриті для спілкування з усіма, хто їх оточує, їм особливо небезпечно впускати у своє коло негативно налаштованих людей, які можуть різко зменшити запаси їхньої енергії.
