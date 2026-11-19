Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Для досягнення цієї мети підходять будь-які — звісно, пристойні — засоби, а найкраще — подарунки.

Сьогодні, 19 листопада, миритися з людьми навколо треба представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо дарувати їм подарунки.

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Телець

Тельцям сьогодні загалом рекомендується ходити магазинами — з широкого асортименту, представленого там, їм вдасться вибрати найкраще, зробивши дуже вигідні придбання. Так, купивши невеликий сувенір, представники знака зможуть потішити когось зі своїх близьких.

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Скорпіон

Скорпіони, яких завжди вирізняє вишуканий смак, сьогодні перевершать самих себе: вирішивши піти до великого торгового центру на закупи, вони за не надто великі гроші придбають справді цінні подарунки, призначені для близьких людей, яких захочуть потішити.

Водолій

Водоліям, які захочуть відвідати літніх родичів або сім’ї з дітьми, необхідно запланувати дорогою відвідування магазинів сувенірів та іграшок. Вибираючи там подарунки, вони мають керуватися не ціною чи престижем, а знанням того, що люблять ті, до кого вони прямують.

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