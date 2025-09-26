Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто пам’ятати про закон бумеранга

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 26 вересня, пам’ятати про закон бумеранга рекомендується представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них особливо небезпечно псувати собі карму.

Овен

Запальні Овни часто, не контролюючи себе, можуть сказати або зробити те, про що згодом шкодують. Нинішній день винятком із правила не стане — розлютившись, вони будуть готові розірвати свого кривдника, але їм потрібно вчасно зупинитися: закон бумеранга ще ніхто не скасовував.

Близнята

Близнята, які вважають себе досконалістю, не люблять усвідомлювати, що інша людина в чомусь їх перевершує. У таких випадках вони впадають у справжню лють, проклинаючи того, хто розсердив їх. Цього не можна робити ніколи, але сьогодні — особливо: розплата може настати дуже швидко.

Діва

Діви часто видаються ідеально спокійними й холоднокровними, хоча всередині у них вирують пристрасті — вони дратуються, коли з’ясовується, що хтось знає про щось більше, ніж вони. В такому стані вони можуть наговорити багато грубощів, але сьогодні бумеранг прилетить миттєво.

