ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто побоюватися токсичних людей

День важкої енергетики, під час якого активізуються різноманітні токсичні люди. Необхідно уникати людей, спілкування з якими спричиняє психологічний дискомфорт, а згодом — слабкість, запаморочення і навіть нудоту.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 10 вересня, остерігатися токсичних людей варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони становитимуть особливу небезпеку.

Овен

Овни часто стають жертвою токсичних людей — надто вже охоче і бурхливо вони реагують на провокації. Уникнути цього сьогодні можна буде в один-єдиний спосіб: максимально стримуватися й ігнорувати будь-які недружні випади, хоч би від кого вони походили.

Терези

Терези з тих знаків, хто і сам чужою енергією не «живиться», і з оточенням нею не ділиться. Однак нинішній день буде винятком із правил — небувалий прилив сил приверне до них енергетичних вампірів, а як наслідок — зіпсується настрій, а потім погіршиться самопочуття.

Стрілець

Стрільці — чудові донори для всіх, хто страждає від нестачі власної енергії. Після спілкування з токсичними людьми представники знака почуваються знесиленими, і сьогодні їм буде особливо важко спілкуватися з ними, тому необхідно виставити проти них захист.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
649
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie