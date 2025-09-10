Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто побоюватися токсичних людей

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 10 вересня, остерігатися токсичних людей варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони становитимуть особливу небезпеку.

Овен

Овни часто стають жертвою токсичних людей — надто вже охоче і бурхливо вони реагують на провокації. Уникнути цього сьогодні можна буде в один-єдиний спосіб: максимально стримуватися й ігнорувати будь-які недружні випади, хоч би від кого вони походили.

Терези

Терези з тих знаків, хто і сам чужою енергією не «живиться», і з оточенням нею не ділиться. Однак нинішній день буде винятком із правил — небувалий прилив сил приверне до них енергетичних вампірів, а як наслідок — зіпсується настрій, а потім погіршиться самопочуття.

Стрілець

Стрільці — чудові донори для всіх, хто страждає від нестачі власної енергії. Після спілкування з токсичними людьми представники знака почуваються знесиленими, і сьогодні їм буде особливо важко спілкуватися з ними, тому необхідно виставити проти них захист.

