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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні варто провести час із родиною
День, символом якого є фонтан, коли енергії буде так багато, що доведеться придумувати, куди її спрямувати.
Ну, а оскільки цей час також нерозривно пов’язаний із традиціями роду, дітьми та старшими родичами, неважко припустити, що вільний час бажано присвятити саме їм.
Сьогодні, 19 жовтня, родові традиції можуть впливати на життя представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них завдяки цьому обов’язково доведеться провести час із родиною.
Рак
Раки — найдомашніший, а отже, сімейний знак; їх не треба вмовляти приділити час своїм близьким — вони роблять це часто й без будь-якого примусу, а, навпаки, із задоволенням. Тож сьогодні вони — згідно з традицією, що склалася роками, — проведуть цей день у колі своєї родини.
Стрілець
Стрільцям, які обожнюють приємну компанію, зірки настійно рекомендують влаштувати невелике сімейне свято. Їм бажано зібрати якомога більше близьких людей, зокрема тих, з ким вони, можливо, давно не бачилися, і приємно провести час.
Водолій
Водолії, які, попри свою видиму легковажність, насправді надають величезного значення сімейним цінностям. Але навіть якщо поруч із ними перебуває лише одна людина — наприклад, кохана людина чи дитина, — це не привід відмовлятися від сімейного свята.
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