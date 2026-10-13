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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
4453
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто вивчити генеалогічне дерево

День, коли добро і зло, світло і темрява перебувають у рівновазі, і лише ми самі обираємо, на чий бік стати.

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Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У цей час слід проводити якомога більше часу зі своєю родиною — до того ж не лише зі своєю другою половинкою та дітьми, а й із родичами старшого покоління.

Цього дня можна — і треба — вивчати історію свого роду: можна отримати відповіді на важливі запитання.

Сьогодні, 13 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку варто проводити час із близькими людьми, але трьом із них потрібно ще й досліджувати своє генеалогічне дерево.

Рак

Раки як один із найбільш сімейних знаків зодіаку з великою турботою ставляться до всього, що стосується їхньої родини. Тому можливість дослідити своє генеалогічне дерево для них — захопливе й корисне заняття, завдяки якому вони зможуть дізнатися, на кого схожі самі і копією кого є їхні діти.

Терези

Терези, які, незважаючи на видиму м’якість і поступливість, є розважливими людьми, найімовірніше, зацікавляться своїм генеалогічним деревом винятково з практичної точки зору. Найбільше їх зацікавить майно, яким володіли їхні предки, що потішить їхнє самолюбство.

Стрілець

Стрільців історія їхнього роду починає цікавити з віком, у юності такі сімейні подробиці не здаються їм цікавими. Дізнавшись, що мають цілком пристойний і — що не менш важливо — солідний та благородний родовід, вони морально випрямляються, оскільки ці дані підвищують їхню самооцінку.

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