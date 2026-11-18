Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Енергію, якої буде багато, потрібно спрямовувати в «мирне русло» — бажано щось полагодити, виправити або допомогти тим, хто цього потребує.

Сьогодні, 18 листопада, спрямовувати енергію в мирне русло потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно займатися благодійністю.

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Овен

Овни, які останнім часом встигли посваритися, мабуть, з усіма у своєму оточенні, зможуть виправити ситуацію. У своєму наполегливому прагненні займатися благодійністю вони будуть настільки щирими, що ті, кого вони образили, зрозуміють: на них просто неможливо довго ображатися.

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Терези

Терезам не варто нехтувати тими, хто попросить їх про допомогу. Навіть якщо вони зрозуміють, що їх намагаються обдурити, допомогу треба надати. Це той випадок, коли краще зробити послугу кільком шахраям, ніж залишити без допомоги одну людину, яка справді її потребує.

Риби

Риби, які не цураються практичності та навіть меркантильності, займаючись благодійністю, керуватимуться, зокрема, й корисливими мотивами. Варто визнати, що їхні очікування виправдаються: усі добрі справи, які вони вчинять у цей час, повернуться сторицею.

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