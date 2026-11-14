Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто зайнятися літературною творчістю

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Від фізичної роботи бажано відмовитися на користь розумової, яка виявиться максимально успішною. Особливо вдалою виявиться діяльність, пов’язана з літературною творчістю: можна навчитися писати есе або дописи для соціальних мереж, а в особливих випадках навіть «замахнутися» на написання роману — детективного чи любовного.

Сьогодні, 14 листопада, представникам усіх знаків зодіаку бажано зайнятися інтелектуальною роботою, але троє з них можуть «замахнутися» навіть на літературну творчість.

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Телець

Тельці, які завжди із задоволенням відмовляються від будь-якої фізичної праці, намагаючись не робити рухів, які вони вважають зайвими, і сьогодні охоче займуться розумовою. Можливо, вони вирішать написати статтю на важливу для них тему, яку запропонують одному із ЗМІ.

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Терези

Терези, ймовірно, захочуть зосередитися на написанні дописів для соціальних мереж. Таке рішення виявиться своєчасним, оскільки у них з’явиться для цього серйозний привід — приємна в усіх сенсах подія, що відбулася в цей час, та фотографії, які її ілюструють.

Водолій

Водоліям для роботи над новим проєктом знадобляться також нові знання та навички, які дозволять їм легко оперувати словами, вибудовуючи з них зрозумілі та витончені смислові конструкції. Для цього їм найкраще скористатися послугами професійного коуча, який розкриє в них нові таланти.

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