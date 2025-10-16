Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо пам'ятати про те, що іноді краще мовчати, ніж говорити

Гороскоп / © Credits

Реклама

Не менш обачним потрібно бути і висловлюючи бажання на власну адресу — вони можуть збутися надто буквально, що навряд чи потішить саму людину.

Сьогодні, 15 жовтня, обережності у висловлюваннях необхідно дотримуватися всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо пам’ятати про те, що мовчання — золото.

Овен

Овни через свою запальність у спілкуванні з оточенням ризикують припуститися безлічі помилок, які практично неможливо виправити. Особливо небезпечно в запалі ображати інших людей, оскільки в цей час представники знака можуть завдати опонентові серйозної моральної травми.

Реклама

Лев

Леви за вдачею добрі й великодушні, але властива їм зарозумілість часто зводить нанівець усі позитивні якості їхнього характеру. Ось і сьогодні вони можуть не стриматися і необачно дати зрозуміти комусь із тих, хто перебуває поряд з ними, що він не відповідає їхнім високим стандартам.

Водолій

Водолії, які часто не думають про те, що говорять, цього разу можуть перевершити самі себе — вони геть втратять контроль над своїми висловлюваннями, що може бути дуже небезпечно: будь-які слова одразу ж матеріалізуються, тому що Всесвіт вважатиме їх дороговказом до дії.

Читайте також: