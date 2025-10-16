ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо пам'ятати про те, що іноді краще мовчати, ніж говорити

День, коли особливої сили набувають слова, тому вимовляти їх потрібно вкрай обережно, щоб навіть ненавмисно нікого не зачепити і не образити.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Не менш обачним потрібно бути і висловлюючи бажання на власну адресу — вони можуть збутися надто буквально, що навряд чи потішить саму людину.

Сьогодні, 15 жовтня, обережності у висловлюваннях необхідно дотримуватися всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо пам’ятати про те, що мовчання — золото.

Овен

Овни через свою запальність у спілкуванні з оточенням ризикують припуститися безлічі помилок, які практично неможливо виправити. Особливо небезпечно в запалі ображати інших людей, оскільки в цей час представники знака можуть завдати опонентові серйозної моральної травми.

Лев

Леви за вдачею добрі й великодушні, але властива їм зарозумілість часто зводить нанівець усі позитивні якості їхнього характеру. Ось і сьогодні вони можуть не стриматися і необачно дати зрозуміти комусь із тих, хто перебуває поряд з ними, що він не відповідає їхнім високим стандартам.

Водолій

Водолії, які часто не думають про те, що говорять, цього разу можуть перевершити самі себе — вони геть втратять контроль над своїми висловлюваннями, що може бути дуже небезпечно: будь-які слова одразу ж матеріалізуються, тому що Всесвіт вважатиме їх дороговказом до дії.

