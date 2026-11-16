Три знаки Зодіаку, яким сьогодні важливо розірвати стосунки, що віджили своє

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У такий час можна поставити крапку в старих справах, «завершити» черговий життєвий етап і розірвати стосунки, що віджили своє.

Сьогодні, 16 листопада, «завершувати» старі справи можуть представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них слід покласти край стосункам, які вже віджили своє.

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Рак

Раки, як найсімейніший знак зодіакального кола, дуже цінують партнерські стосунки й розривають їх лише в крайньому випадку, та й то найчастіше не з власної ініціативи — зазвичай їх просто ставлять перед фактом. Можливо, саме такий варіант підготували їм зірки й цього разу.

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Терези

Терези вже давно усвідомлюють, що їхні стосунки з колись близькою та коханою людиною, образно кажучи, зайшли в глухий кут, але ніяк не можуть наважитися на рішучий — і остаточний — крок. Сьогодні вони зрозуміють, що зволікати далі не можна: на черзі нові — приємніші — стосунки.

Скорпіон

Скорпіони можуть досить довго терпіти поведінку близької людини, яка здається їм неприйнятною, абсолютно не виявляючи свого невдоволення, але це не означає, що вони нічого не бачать і не чують. Коли — як сьогодні — чаша їхнього терпіння переповнюється, фінал стане неминучим.

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