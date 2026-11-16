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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
108
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2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні важливо розірвати стосунки, що віджили своє

День оновлення, коли на зміну старій енергії приходить нова, перспективна та продуктивна.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У такий час можна поставити крапку в старих справах, «завершити» черговий життєвий етап і розірвати стосунки, що віджили своє.

Сьогодні, 16 листопада, «завершувати» старі справи можуть представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них слід покласти край стосункам, які вже віджили своє.

Рак

Раки, як найсімейніший знак зодіакального кола, дуже цінують партнерські стосунки й розривають їх лише в крайньому випадку, та й то найчастіше не з власної ініціативи — зазвичай їх просто ставлять перед фактом. Можливо, саме такий варіант підготували їм зірки й цього разу.

Терези

Терези вже давно усвідомлюють, що їхні стосунки з колись близькою та коханою людиною, образно кажучи, зайшли в глухий кут, але ніяк не можуть наважитися на рішучий — і остаточний — крок. Сьогодні вони зрозуміють, що зволікати далі не можна: на черзі нові — приємніші — стосунки.

Скорпіон

Скорпіони можуть досить довго терпіти поведінку близької людини, яка здається їм неприйнятною, абсолютно не виявляючи свого невдоволення, але це не означає, що вони нічого не бачать і не чують. Коли — як сьогодні — чаша їхнього терпіння переповнюється, фінал стане неминучим.

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