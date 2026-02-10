- Дата публікації
Три знаки Зодіаку, яким сьогодні важливо стримувати свою дратівливість і агресію
Не найлегший день місячного календаря, протягом якого ми зможемо відчути на собі весь спектр негативних емоцій — від дратівливості, що стане на заваді розміреному життю зранку, до агресії, що нахлине ввечері.
Дуже важливо стримувати ці почуття — під їхнім впливом легко зробити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати.
Сьогодні, 10 лютого, дратівливість і агресію відчують представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо їх стримувати.
Овен
Овни страждають від дратівливості в будь-який день, але сьогодні їхнє ставлення до оточуючих, які викликають у них негативні емоції, може дійти до відвертої агресії, тому від спілкування з такими людьми їм краще відмовитися, а якщо це неможливо, хоча б скоротити його.
Рак
Раки — люди спокійні, але рівно до того моменту, поки кількість їхніх переживань не перейде в якість, і тут вже істерика оточуючим забезпечена. Зірки радять представникам знака «гасити» негатив позитивом, тобто шукати в людях, які їх дратують, щось хороше.
Діва
Дів дратують люди, які все роблять абияк, і свого негативного ставлення вони в таких випадках не приховують. Але сьогодні — замість того, щоб демонструвати своє роздратування, — зірки радять… надати їм допомогу. Так і справа буде зроблена на «відмінно», і нервові клітини збережені.
