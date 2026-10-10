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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
9618
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо уникати конфліктів і сварок

Один із найскладніших — і навіть найнебезпечніших — днів місячного календаря, коли напередодні молодика настають дні Гекати — темні, безмісячні ночі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Не всі зможуть впоратися з потужною енергетикою цієї місячної доби, тому слід бути обережними. Особливо важливо уникати конфліктів і сварок — ворожість, спричинена ними, може тривати роками.

Сьогодні, 10 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку слід бути обережними у всьому, але трьом із них особливо важливо уникати конфліктів і сварок.

Близнята

Близнята — не найконфліктніший знак зодіаку: як правило, його представники воліють вирішувати будь-які питання мирним шляхом. Але сьогодні в них — за словами оточення — ніби вселиться диявол, через що вони можуть посваритися з найкращим другом, про що дуже швидко пошкодують.

Скорпіон

Скорпіони, серед чеснот яких немає такої якості, як довготерпіння, і сьогодні можуть не стриматися та висловити своє невдоволення близькій людині. Як правило, вона намагається не звертати уваги на такі недоброзичливі випади, але сьогодні може піти на принцип і не пробачити.

Риби

Риби, як і тотем, що дав назву знаку, намагаються обходити — точніше, «обпливати» — у спілкуванні гострі кути, навмисно пом’якшуючи будь-яку — навіть дуже складну — ситуацію, але сьогодні їм може набриднути така тактика. У результаті вони не тільки різко дадуть відсіч людині, яка їх образила, а й припинять з нею спілкуватися.

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