Три знаки зодіаку, яким сьогодні з будь-якого питання потрібно радитися з інтуїцією

На перший план у цей час виходить інтуїція, на «підказки» якої потрібно звертати особливу увагу.

Сьогодні, 16 січня, на «підказки» інтуїції необхідно звертати увагу представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно радитися з нею з будь-якого приводу.

Рак

Раки вірять у все, що може дати їм відповіді на важливі для них запитання, включно з езотерикою і містикою, й інтуїцію вони вважають одним із їхніх виявів. Насправді все не так, але для представників знака це неважливо, головне — дослухатися до «порад» інтуїції.

Лев

Леви живуть із відчуттям власної всесильності, тому нічиї підказки, включно з інтуїцією, їм начебто й не потрібні. Але сьогодні саме інтуїція — як посланець підсвідомості — допоможе представникам знака розв’язати дуже важливе питання, тож не варто відмовлятися від її допомоги.

Козоріг

Козороги як представники стихії Землі твердо стоять на ногах і в жодне «темнолюбство», до якого вони зараховують й інтуїцію, не вірять. Але сьогодні вони зможуть на власному досвіді переконатися, що вона справді існує, а також дослухатися до її «порад», які виявляться цінними.

