ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
746
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні з будь-якого питання потрібно радитися з інтуїцією

Нинішній місячний день — час, коли духовне превалює над матеріальним, тому саме цьому початку потрібно надавати перевагу в найрізноманітніших життєвих обставинах і ситуаціях.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

На перший план у цей час виходить інтуїція, на «підказки» якої потрібно звертати особливу увагу.

Сьогодні, 16 січня, на «підказки» інтуїції необхідно звертати увагу представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно радитися з нею з будь-якого приводу.

Рак

Раки вірять у все, що може дати їм відповіді на важливі для них запитання, включно з езотерикою і містикою, й інтуїцію вони вважають одним із їхніх виявів. Насправді все не так, але для представників знака це неважливо, головне — дослухатися до «порад» інтуїції.

Лев

Леви живуть із відчуттям власної всесильності, тому нічиї підказки, включно з інтуїцією, їм начебто й не потрібні. Але сьогодні саме інтуїція — як посланець підсвідомості — допоможе представникам знака розв’язати дуже важливе питання, тож не варто відмовлятися від її допомоги.

Козоріг

Козороги як представники стихії Землі твердо стоять на ногах і в жодне «темнолюбство», до якого вони зараховують й інтуїцію, не вірять. Але сьогодні вони зможуть на власному досвіді переконатися, що вона справді існує, а також дослухатися до її «порад», які виявляться цінними.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
746
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie