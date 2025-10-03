Три знаки зодіаку, яким сьогодні здасться, що такі події з ними вже відбувалися

Гороскоп / © Credits

Повторення ситуацій, що дають змогу знову пережити колишні події та відчуття, будуть дані для того, щоб назавжди закрити тему повернення до них.

Сьогодні, 3 жовтня, дежавю зможуть відчути представники всіх знаків зодіаку, але три з них — особливо сильно.

Овен

Овнів, що вирізняються злопам’ятністю, повторення колишніх ситуацій може зачепити за живе і сколихнути в душі колишні образи. Зрозуміло, до добра такий стан справ не доведе — конфлікт, що почав було загасати, піде на новий виток, тож їм краще в минуле не «занурюватися».

Рак

Ракам зіткнення з минулим може послужити недобру службу: його привабливість, найімовірніше, призведе до того, що вони забудуть про сьогодення і не будуватимуть планів на день завтрашній, перебуваючи винятково в часі, який давно минув.

Водолій

Водоліїв цього дня відчуття дежавю накриватиме частіше, ніж інших. На щастя, вони, на відміну від представників інших знаків, зможуть витягти з «подорожі» в минуле користь для себе: їм необхідно звернути увагу на знаки, які надходитимуть до них у цей час.

