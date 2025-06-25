Три знаки зодіаку, яким сьогодні здаватиметься, що весь світ повстав проти них

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Зміст Телець Лев Козоріг

Сьогодні, 28 червня, манія переслідування може розвинутися у представників усіх знаків зодіаку, але трьом з них здаватиметься, що весь світ проти них повстав.

Телець

Тельці можуть зіткнутися з цілком реальними страхами, тому зірки радять їм бути обережними: не ходити в темний час доби безлюдними вулицями, не носити з собою великі суми грошей, не одягати дорогі прикраси — інакше вони ризикують втратити їх.

Лев

Леви будуть впевнені в тому, що їх переслідують шанувальники їхньої неземної краси і чарівності. Звісно, ​​у прихильниках у них справді недоліку не спостерігається, але все далеко не так катастрофічно, як здається самим представникам знака, так що не варто перебільшувати небезпеку.

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Козоріг

Козорогів долатиме фізична слабкість, а на її тлі — численні фобії, серед яких не останнє місце займе невластива їм манія переслідування. На щастя, у реальному житті нічого подібного не станеться, тож не варто переживати через те, чого немає.

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