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Три знаки зодіаку, яким сьогодні здаватиметься, що весь світ повстав проти них
День темної та негативної енергетики, протягом якого практично неможливо буде зберегти оптимістичний погляд на світ. На поверхню вирветься безліч страхів, які долатимуть кожного, незалежно від того, є під ними підстави, чи ні — навпаки, невмотивовані страхи викликатимуть більший жах, ніж реальні.
Сьогодні, 28 червня, манія переслідування може розвинутися у представників усіх знаків зодіаку, але трьом з них здаватиметься, що весь світ проти них повстав.
Телець
Тельці можуть зіткнутися з цілком реальними страхами, тому зірки радять їм бути обережними: не ходити в темний час доби безлюдними вулицями, не носити з собою великі суми грошей, не одягати дорогі прикраси — інакше вони ризикують втратити їх.
Лев
Леви будуть впевнені в тому, що їх переслідують шанувальники їхньої неземної краси і чарівності. Звісно, у прихильниках у них справді недоліку не спостерігається, але все далеко не так катастрофічно, як здається самим представникам знака, так що не варто перебільшувати небезпеку.
Козоріг
Козорогів долатиме фізична слабкість, а на її тлі — численні фобії, серед яких не останнє місце займе невластива їм манія переслідування. На щастя, у реальному житті нічого подібного не станеться, тож не варто переживати через те, чого немає.
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