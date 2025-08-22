ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні зірки радять починати худнути

Нинішній день сприятливий для позбавлення від того, що заважає жити: від людей, стосунки з якими припинили тішити, від шкідливих звичок і зайвої ваги. Можливо, будь-яку з цих дій буде вкрай важко здійснити, але, опанувавши себе, можна відмовитися від калорійної їжі, алкоголю або цигарок.

Гороскоп

Сьогодні, 22 серпня, зірки радять починати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вдасться скинути зайві кілограми легше, ніж іншим.

Овен

Овнам, які завжди намагаються панувати над собою, відмовляючись від калорійних продуктів, не важко буде сісти на дієту, виявивши в себе кілька зайвих кілограмів. Цього разу їм не доведеться вживати серйозних заходів — зайві кілограми підуть самі собою.

Скорпіон

Скорпіони тримають вагу без будь-якого насильства над собою, і їхня впевненість у тому, що вони набрали зайві кілограми, продиктована їхньою бурхливою фантазією. Але зараз же їм потрібно звернутися до детокс-програми — вона дасть змогу не лише скинути вагу, а й оздоровити організм.

Риби

Рибам, які часто запускають свій зовнішній вигляд, справді настав час привести фігуру до ладу. Способи, за допомогою яких це потрібно робити, можуть бути як радикальними — наприклад, дієта або голодування, так і щадними — у вигляді розвантажувальних днів.

