Три знаки зодіаку, яким цього дня не варто хвалити себе

Ще одна характеристика часу — бажання хвалити себе і хвалитися своїми досягненнями, що характеризуватиме нас не найкращим чином.

Сьогодні, 16 жовтня, випинання свого «я» протипоказане всім знакам зодіаку, але трьом із них хвалити себе категорично не рекомендується

Рак

Ракам, людям скромним і сором’язливим, вихваляння не властиве, тому в їхньому «виконанні» воно має особливо непривабливий вигляд. Щоб не мати смішний вигляд в очах оточення, потрібно видалити слово «я» зі свого лексикону і не говорити про себе як про приклад для наслідування.

Діва

Діви мають усі підстави для того, щоб презентувати себе в найкращому світлі, але це не означає, що вони повинні так робити — у всякому разі, цього дня. Нехай їх оцінять за результатами праці інші люди, показавши, наскільки велика їхня професійна репутація.

Козоріг

Козороги відчують непереборне бажання виділитися з натовпу, продемонструвавши — до того ж, не без хизування — свої досягнення. Зірки рекомендують їм утриматися від цього, оскільки результат буде прямо протилежним очікуваному.

