ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким цього дня не варто хвалити себе

День негативної енергетики, коли сварки і конфлікти виникатимуть без приводу — практично на рівному місці, тому від спілкування з оточенням краще відмовитися або хоча б звести його до мінімуму.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ще одна характеристика часу — бажання хвалити себе і хвалитися своїми досягненнями, що характеризуватиме нас не найкращим чином.

Сьогодні, 16 жовтня, випинання свого «я» протипоказане всім знакам зодіаку, але трьом із них хвалити себе категорично не рекомендується

Рак

Ракам, людям скромним і сором’язливим, вихваляння не властиве, тому в їхньому «виконанні» воно має особливо непривабливий вигляд. Щоб не мати смішний вигляд в очах оточення, потрібно видалити слово «я» зі свого лексикону і не говорити про себе як про приклад для наслідування.

Діва

Діви мають усі підстави для того, щоб презентувати себе в найкращому світлі, але це не означає, що вони повинні так робити — у всякому разі, цього дня. Нехай їх оцінять за результатами праці інші люди, показавши, наскільки велика їхня професійна репутація.

Козоріг

Козороги відчують непереборне бажання виділитися з натовпу, продемонструвавши — до того ж, не без хизування — свої досягнення. Зірки рекомендують їм утриматися від цього, оскільки результат буде прямо протилежним очікуваному.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie